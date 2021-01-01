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بعد وضعها البرغوثي وسعدات في اللائحة

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق



القدس المحتلة/سما/

قال المحلل والكاتب الإسرائيلي في صحيفة "ميكور ريشون" نعوم أمير أن حماس هي من ترسم معالم صفقة تبادل الأسرى حتى ولو لم تتحقق، بعد وضعها الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأسها.

وأوضح أن حماس تفضل أن ينظر إليها كذلك على أن يُنظر إليها في الشارع الفلسطيني على أنها تسعى إلى صفقة بأي ثمن.

واعتبر أمير في مقال لها أن وضع حماس للأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس صفقة تبادل الأسرى المقبلة يعني أن الصفقة على بعد سنوات ضوئية.

وأوضح أنه ليس من قبيل المصادفة أن جهاز الجيش يعرّف الأسرى الفلسطينيين على أنهم عامل استقرار مهم في قطاع غزة.
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