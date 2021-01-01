بلدية غزة: نظام البائع المتجول سيطبق قريباً في قطاع غزة

غزة/سما/

قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، اليوم الثلاثاء، إن نظام البائع المتجول سيطبق قريباً، وسيكون شخص معترف به ومطلوب منه أن يلتزم بشروط معينة ستريح المواطن والبائع المتجول".

وأضاف السراج في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "نشجع كل شخص يسعى لقوت أولاده، ولكن عندما يسبب خطراً على المواطنين ويشغل الرصيف ويتعدى على الشارع العام فلا يمكن أن نتغاضى عن ذلك".

وتابع: "بلدية غزة كبرى بلديات فلسطين، وأمامها الكثير من التحديات وندعو المواطنين للمزيد من التعاون والاستجابة لتوجيهات البلدية، ونعدهم أن نفعل ما بوسعنا لتطوير المدينة وخدمة المواطنين".



وأكمل: "في كل عام نشكل لجنة طوارئ متخصصة مع حلول فصل الشتاء وتضم اللجنة عدة مؤسسات ذات العلاقة، وضمن الإمكانيات المتاحة أمامنا، وهناك تخوفات حقيقية بسبب العدوان الأخير الذي نتج عنه حُفر عميقة في الأرض... نأمل أن يمر الموسم بأمان".