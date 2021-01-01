  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة: نظام البائع المتجول سيطبق قريباً في قطاع غزة

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: نظام البائع المتجول سيطبق قريباً في قطاع غزة



غزة/سما/

قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، اليوم الثلاثاء، إن نظام البائع المتجول سيطبق قريباً، وسيكون شخص معترف به ومطلوب منه أن يلتزم بشروط معينة ستريح المواطن والبائع المتجول".

وأضاف السراج في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "نشجع كل شخص يسعى لقوت أولاده، ولكن عندما يسبب خطراً على المواطنين ويشغل الرصيف ويتعدى على الشارع العام فلا يمكن أن نتغاضى عن ذلك".

وتابع: "بلدية غزة كبرى بلديات فلسطين، وأمامها الكثير من التحديات وندعو المواطنين للمزيد من التعاون والاستجابة لتوجيهات البلدية، ونعدهم أن نفعل ما بوسعنا لتطوير المدينة وخدمة المواطنين".


وأكمل: "في كل عام نشكل لجنة طوارئ متخصصة مع حلول فصل الشتاء وتضم اللجنة عدة مؤسسات ذات العلاقة، وضمن الإمكانيات المتاحة أمامنا، وهناك تخوفات حقيقية بسبب العدوان الأخير الذي نتج عنه حُفر عميقة في الأرض... نأمل أن يمر الموسم بأمان".

#بلدية غزة #قطاع غزة #البائع المتجول

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة..صور

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

اسرى

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

استئناف إدخال السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء صباح اليوم

القصف الإسرائيلي على سوريا

القصف الإسرائيلي على سوريا يتصدر عناوين الأخبار الإسرائيلية

بنك

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

الاتصالات الفلسطينية