الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب جبريل ساهر الأطرش، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل المواطن قسام باسم مسالمة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.