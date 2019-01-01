  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

5 دول بمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 دول بمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي



نيويورك/سما/

دعت خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا وإستونيا وإيرلندا والنرويج، وألبانيا العضو القادم في المجلس اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقشة قرار إسرائيل الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي صنّف 6 منظمات فلسطينية، على أنها “إرهابية”.


وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “الدول الخمس اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.


وأضاف: “نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان”.
وحول موقف الدول الخمس من قرار إسرائيل الخاص بالمنظمات الفلسطينية، قال السفير الإستوني: “نأخذ على محمل الجد هذا التصنيف الذي يمثل مصدر قلق بالغ، وسوف ننخرط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات”.


من جانبه، حث مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، التي تأسست عام 1844، قبل أن يغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019.
وقال في تصريحات للصحفيين بالمقر الأممي: “نتحدث مع الأمريكيين في هذا الموضوع، ونأمل منهم السرعة في تنفيذ هذه الخطوة”.
وأغلقت إدارة ترامب القنصلية في العام 2019، وجعلتها قسما في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.


غير أن وزارة الخارجية الأمريكية في الإدارة الحالية، قالت في أكثر من مناسبة بالأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدما في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.
وأشار منصور إلى أن جلسة المشاورات المغلقة بمجلس الأمن كانت “مثمرة وإيجابية وهناك إجماع بين أعضاء المجلس على وقف الاستيطان”، واستدرك: “لكن هذا ليس كافيا لأن المطلوب هو تنفيذ القرار 2334”.
والقرار 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب تل أبيب بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأناضول

#مجلس الأمن الدولي #الاستيطان الاسرائيلي #القنصلية الأمريكية في القدس #فلسطين #ترامب #الامم المتحدة #رياض منصور

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة..صور

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

استئناف إدخال السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء صباح اليوم

القصف الإسرائيلي على سوريا

القصف الإسرائيلي على سوريا يتصدر عناوين الأخبار الإسرائيلية

بنك

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

الحية يتحدث عن التهدئة وحصار غزة والمصالحة: عرضنا خارطة طريق لإنجاز صفقة الاسرى

الاتصالات الفلسطينية