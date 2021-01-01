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الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 881 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 235 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 185134 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2595 حالة، وإجمالي المتعافين 180934 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1605 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستششفى 84 حالة، من بينها 56 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 486374 شخص.

#الصحة بغة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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