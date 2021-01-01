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انتهاكات الاحتلال والمستوطنين تتصدر عناوين الصحف العربية

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاكات الاحتلال والمستوطنين تتصدر عناوين الصحف العربية



رام الله/سما/

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، يتصدران عناوين الصحف العربية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الثلاثاء.

أبرز العناوين: الدستور الأردنية: - تزايد اعتداءات المستوطنين يسلب "موسم الزيتون" بهجته الغد الأردنية: - نشطاء فلسطينيون: الاحتلال تجسس علينا ببرنامجه "بيغاسوس" - عشرات المقدسيين بمنطقة الطور مهددون بهدم منازلهم الرأي الأردنية: - الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية عمان العمانية: - الحكومة الفلسطينية تؤكد عقد اجتماعها الأسبوعي بالقدس.. والاحتلال يواصل الاعتقالات بالضفة الوفد المصرية: - اشتية يدعو الكونجرس الأميركي للاعتراف

#الصحف العربية #الشأن الفلسيني

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