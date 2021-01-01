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توغل إسرائيلي محدود لجرافات الاحتلال شرق خانيونس

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي محدود لجرافات الاحتلال شرق خانيونس



خانيونس/سما/

توغلت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع غزة.

وأفادت  مصادر محلية أن7 جرافات عسكرية للاحتلال توغلت خارج السياج الحدودي شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وسط عمليات إطلاق نار متقطع وتجريف في أراضي المواطنين بالمنطقة.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه المزارعين وأراضيهم في أكثر من منطقة حدودية دون الإبلاغ عن إصابات.


ويتعمد الاحتلال تجريف أراضي الأهالي المحاذية للسياج لحرمانهم من الاستفادة منها، وينصب أسلاكًا شائكة بشكل دوري في أغلب المناطق الشرقية للقطاع.

#جرافات الاحتلال #خانيونس #قطاع غزة

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