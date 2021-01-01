رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، هدم وإخطار 19 منشأة ومسكناً في الضفة، واستئناف 10 عائلات مقدسية لمنع هدم منازلها، ومناقشة الحكومة ملف الاقتصاد الوطني والحالة الوبائية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة من لا يتقيدون بالأسعار.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مخطط لبناء 7 آلاف وحدة سكنية في العيسوية والطور بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي ينقل 7667 دونماً من أملاك الخزينة الأردنية في الأغوار للاستيطان

الاحتلال يهدم ويخطر بتدمير 19 منشأة ومسكناً في ترقوميا ومسافر يطا وقلقيلية و10 عائلات مقدسية تستأنف لمنع هدم منازلها

الحكومة تناقش ملف الاقتصاد الوطني والحالة الوبائية.. وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة من لا يتقيدون بالأسعار

الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام حتى نيل حريتهم

إسرائيل تضاعف مراقبتها على الفلسطينيين عبر برامج التعرف على الوجه في الضفة الغربية

"الحياة الجديدة":

فرسان نفق الحرية: نحن مقاتلون من أجل الحرية وسننالها ونقهرهم كما قهرناهم أول مرة.. محكمة الاحتلال عينت جلسة جديدة لمحاكمتهم وخفضت أمر الاعتقال الإداري غير "جوهري" بحق هشام أبو هواش

مجلس الوزراء يناقش الواقع الإقتصادي وتشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحاسبة كل من لا يتقيدون بالأسعار

الاحتلال يهدم غرفتين وحظيرة طيور في ترقوميا ويخطر بوقف العمل في 16 منزلاً بالخليل وقلقيلية

مجموعات حقوقية: برنامج التجسس "بيغاسوس" استخدم لاختراق أجهزة نشطاء فلسطينيين

"الأيام":