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العثور على جثمان المواطن أنس أبو رجيلة على أحد شواطئ تركيا

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثمان المواطن أنس أبو رجيلة على أحد شواطئ تركيا



غزة / سما /

أفادت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية بأن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن أنس أبو رجيلة على احدى شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على إثر حادث المركب. واكدت السفارة أنها تتواصل مع اسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه الى ارض الوطن اذا قررت أسرته ذلك.

من جهته أكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقود الثالث، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيا السلامة للجميع.

يشار الى أن 11 فلسطينيا كانوا على متن الزورق الذي غرق في بحر إيجه مقابل مدينة بودروم التركية، قبل ثلاثة أيام إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا الى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم انقاذهم.

#وزارة الخارجية #شواطئ تركيا #أنس أبو رجيلة

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