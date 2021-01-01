  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يعتزم إقناع الإدارة الأميركية بإزالة شركة NSO من القائمة السوداء

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتزم إقناع الإدارة الأميركية بإزالة شركة NSO من القائمة السوداء



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فجر اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم محاولة إقناع الإدارة الأميركية بإزالة شركة NSO من القائمة السوداء التي تم إدراجها فيها باعتبار أنها تؤثر على الأمن القومي الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن، الكيان الصهيوني سيعمل على إقناع الإدارة بأن تصرفات شركة التجسس الإلكتروني لها أهمية كبيرة للأمن القومي للاحتلال والولايات المتحدة. كما نقل عنها موقع قناة ريشت كان العبرية.

وخلال الأسبوع الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على مجموعة NSO وشركة إلكترونية هجومية إسرائيلية أخرى تدعى كانديرو، باعتبار أن تلك الشركات تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي حينها إن دولة الاحتلال تلقت إشعارًا أميركيًا بشأن الخطوة المتخذة قبل ساعة أو ساعتين فقط من الإعلان.

ويعني القرار أن الشركات الأميركية لن تتمكن من تصدير التكنولوجيا الخاصة بها لهذه الشركات، ومنها برامج أساسية مثل برامج مايكروسوفت وأجهزة ديل وغيرها.

واتهمت واشنطن تلك الشركات باستخدام أدوات برامج التجسس ضد مسؤولين حكوميين لصحافيين ورجال أعمال بشكل ضار، إضافة إلى نشطاء وأكاديميين وعاملين بالسفارات حول العالم.

وردت شركة NSO بالقول إنها مستاءة من القرار نظرًا لأن التقنيات الخاصة بها تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع “الإرهاب والجريمة”. وفق تعبيرها حينها.

#الاحتلال #القائمة السوداء #شركة NSO #شركة NSO الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة..صور

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

استئناف إدخال السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء صباح اليوم

القصف الإسرائيلي على سوريا

القصف الإسرائيلي على سوريا يتصدر عناوين الأخبار الإسرائيلية

بنك

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

الحية يتحدث عن التهدئة وحصار غزة والمصالحة: عرضنا خارطة طريق لإنجاز صفقة الاسرى

الاتصالات الفلسطينية