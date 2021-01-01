  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الشرطة الإسرائيلية تكشف: اعتقالات ومصادرة أسلحة واحباط 150 جريمة قتل في المجتمع العربي

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تكشف: اعتقالات ومصادرة أسلحة واحباط 150 جريمة قتل في المجتمع العربي



الداخل المحتل / سما /

كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت 150 جريمة قتل في الوسط العربي قبل وقوعها عبر تسلل عملاء سريين إلى قلب المنظمات الإجرامية ، واعتقال أكثر من 500 مشتبه بهم ، ومصادرة أموال وممتلكات بقيمة 800 مليون شيكل.

ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم فقد تغيرت أولويات الشرطة أيضًا ، وتم تحويل العديد من الموارد ، بما في ذلك قدرات وحدة Blade 433 ، إلى الحرب على المنظمات الإجرامية هذا بالإضافة إلى وحدات الجيش الإسرائيلي - بهدف استنفاد جميع القنوات التحقيقية والقانونية.

وقال مصدر كبير في الشرطة الإسرائيلية ، أمس ، إنه في ضوء النجاح الذي تحقق حتى الآن ، تعمل الشرطة حاليا على إنشاء وحدتين اقتصاديتين إضافيتين ستكونان بمثابة "ضربة اقتصادية" ضد التنظيمات الإجرامية ، حتى يتم سحقها.

وتظهر البيانات الصادرة أنه منذ بداية العام ، وظفت الشرطة 16 عميلا نجحوا في الانضمام إلى المنظمات الإجرامية في مجالات تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والقمار والجرائم الجنسية والاحتيال.

وتشير البيانات حسب الصحيفة إلى أنه في مختلف الأنشطة التي جرت في جميع أنحاء اسرائيل ، تم اعتقال 521 مشتبهاً بفضل وفتح 333 قضية جنائية لتهريب المخدرات و 152 قضية جنائية للاتجار بالأسلحة.

وتقول الشرطة أن هذا الرقم أعلى بأربع مرات مما كان عليه في السنوات السابقة.

تقدر الشرطة الإسرائيلية أنه منذ بداية العام تم إحباط حوالي 150 جريمة قتل في المجتمع العربي. قبل حدوثها بقليل ، بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة وعمليات الشرطة السرية.

كما تظهر البيانات أنه منذ بداية العام ونتيجة لنشاط الشرطة في جميع المناطق ، تمت مصادرة ممتلكات وأموال بقيمة 800 مليون شيكل ، بما في ذلك عقارات بقيمة 430 مليون شيكل ، سيارات بقيمة 75 مليون شيكل ، ومجوهرات وأوراق مالية بقيمة 224 مليون شيكل ، وهي عادة أموال وأصول تم الحصول عليها بشكل غير قانوني تحت إشراف مصلحة الضرائب.

#الشرطة الإسرائيلية #المجتمع العربي #الجريمة

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة..صور

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

استئناف إدخال السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء صباح اليوم

القصف الإسرائيلي على سوريا

القصف الإسرائيلي على سوريا يتصدر عناوين الأخبار الإسرائيلية

بنك

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

الحية يتحدث عن التهدئة وحصار غزة والمصالحة: عرضنا خارطة طريق لإنجاز صفقة الاسرى

الاتصالات الفلسطينية