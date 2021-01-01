ما قصة هاشتاغ "لا نريد محمد رمضان في المغرب ؟

وكالات/سما/

: أعرب ناشطون مغاربة عن رفضهم إحياء الفنان المصري محمد رمضان حفلا غنائيا في بلادهم.

ودشن الجمهور المغربي وسم “#لانريد_محمد_رمضان_في_المغرب” على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلن رمضان عبر صفحته على “فيسبوك” إحياءه ثاني حفلاته في مراكش في كانون الأول المقبل.

إلا أن الجمهور المغربي قابل ذلك الإعلان بموجة من الرفض طالبين منع إقامة الحفل، كما رفضوا دخوله البلاد وطالبوا بإيقاف نشاطه الفني بها، وذلك إثر ما حدث في مهرجان الجونة مع النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي بعد تجاهل تقديمهما أثناء غنائهما معه في أغنية “جو البنات” رغم تقديمه اعتذاراً رسمياً لهما.