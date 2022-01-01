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ترامب يكشف موعد قراره الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكشف موعد قراره الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة



واشنطن/سما/


أكد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أنه سينتظر "على الأرجح" إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قبل أن يعلن رسميا ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024 أم لا.

ترامب يكشف موعد قراره الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلةترامب يناقش مع مستشاريه إمكانية إعلان حملته الرئاسية لعام 2024
وقال في حديث حصري لقناة "فوكس نيوز": "أفكر في ذلك بالتأكيد وسنرى.. أعتقد أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار، وربما سيعلنون ذلك بعد الانتخابات النصفية".

وتابع: "الجدول الزمني مناسب جدا على الأرجح... هذا لا يعني أنني سألتزم بالجدول الزمني للإعلان، من المحتمل أن يكون هذا مناسبا، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار".

وشدد على أن "الكثير من الأشخاص العظماء الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار، لأنهم لن يترشحوا إذا قررت ذلك".

وقال: "لدينا الكثير وكلها أسماء جيدة للغاية، لكن جميعهم تقريبا قالوا إنني إذا رشحت فلن يقدموا على الترشيح ضدي".

وأضاف: "هذا لطيف، لأنه يظهر درجة كبيرة من الولاء والاحترام".

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