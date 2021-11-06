عمرو أديب يقدم بلاغا للنائب العام ضد الأهلي بعد تهنئته أبو تريكة بعيد ميلاده (فيديو)

القاهرة/سما/

هاجم الإعلامي عمرو أديب صفحة النادي الأهلي بعد تهنئته اللاعب المصري السابق للنادي ولاعب منتخب الفراعنة محمد أبو تريكة بعيد ميلاده.

وقال أديب عبر برنامجه "الحكاية" مساء الاثنين: "أنا مش ضد تهنئة تريكة نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين".

وتابع عمرو أديب: "لازم النادي الأهلي يطلع بيان يقول ليه هنأ تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن البلد، دا فاقد لحسن السمعة دا كلام المحكمة مش كلامي.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبو تريكة".

وأكمل أديب: "أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، حاجة من اتنين إما النادي الأهلي قد قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع".

وأضاف الإعلامي المصري: "أبو تريكة وفقا لقرار المحكمة هو شخص فاقد لحسن السمعة والسيرة"، مضيفا: "ده مش قلة أدب مني ده قرار محكمة.. أبو تريكة أحسن لاعب في مصر تحت أمرك لكن لما يجي الأهلي وهو مؤسسة تربوية ممولة من الحكومة، طب ليه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة لم تقدم التهنئة للماجيكو؟".

واحتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد لاعب فريق الكرة الأول المعتزل محمد أبو تريكة، إذ يكمل الماجيكو اليوم السابع من نوفمبر، عامه الثالث والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" معايدة لنجم الفريق المعتزل.

وتمنى الحساب الرسمي للأهلي لأبوتريكة عيد ميلاد سعيد، قائلا "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

يا يا يا يا ياتريـــــكة ????



نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة ???? نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ????❤️#عيد_ميلاد_أبوتريكة pic.twitter.com/FibR54qKCn — ‏النادي الأهلي ???? (@AlAhly) November 6, 2021



جدير بالذكر أن نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة خسر معركته القضائية، من أجل شطب اسمه من قوائم الإرهاب في مصر.

فقد أيدت محكمة الاستئناف في مارس 2021 الحكم ببقاء اسمه على قوائم الإرهاب حتى عام 2023.