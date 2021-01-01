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الراصد العلامي يوضح طبيعة الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام القادمة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد العلامي يوضح طبيعة الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام القادمة



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الإثنين، أن يطرا انخفاض على درجات الحرارة خلال الايام القادمة.

وأوضح  العلامي، أن الطقس سيكون أكثر برودة خلال فترات الليل والصباح خاصة بالمرتفعات الجبلية حتي نهاية الأسبوع الحالي.

وبين الراصد أن فرصة سقوط الأمطار تبقي مُستبعدة خلال الأسبوع الحالي.

وشهد طقس فلسطين اليوم الإثنين، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ودون تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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