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"إسرائيل" تغلق المجال الجوي في مرتفعات الجولان

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تغلق المجال الجوي في مرتفعات الجولان



القدس المحتلة/سما/

أفاد الإعلام العبري، مساء اليوم الاثنين، بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أصدر أمرًا بإغلاق المجال الجوي في مرتفعات الجولان المحتلة أمام الرحلات الجوية المدنية، في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" الجديد بواسطة الطائرات الحربية التي استهدفت مناطق في ريف حمص غرب سوريا.

وذكرت قناة كان العبرية، أن سلطات الاحتلال أمرت بإغلاق المجال الجوي في مرتفعات الجولان شمال فلسطين المحتلة أمام الرحلات الجوية المدنية، خشية من أي طارئ.

وكانت قد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لهجوم إسرائيلي جوي مساء اليوم استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية في محافظة حمص،وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".


 
وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة أنه "حوالي السابعة و16 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر العسكري أن" العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

#سوريا #مرتفعات الجولان #المجال الجوي

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