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انفجار ضخم عند مدخل مكتب وزارة الصحة الاسرائيلية في الناصرة (فيديو)

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار ضخم عند مدخل مكتب وزارة الصحة الاسرائيلية في الناصرة (فيديو)



الناصرة/سما/

وقع انفجار ضخم، مساء الإثنين، عند مدخل مكتب وزارة الصحية في مدينة الناصرة، ولا تزال ظروفه غامضة حتى هذه اللحظة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنها "تلقت بلاغا حول انفجار سمع في مكتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة".


وأضافت أن قواتها "هرعت إلى المكان، وشرعوا بجمع الأدلة والبينات والتحقيق في ملابسات الحادث".

وأوضحت أن الانفجار "أسفر عن أضرار في المكان بدون إصابات".

ويقع مكتب وزارة الصحة أو ما يعرف بـ"الصحية" قرب مفرق أم واصف في مدينة الناصرة.

#الناصرة #وزارة الصحة الاسرائيلية #انفجار

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