انفجار ضخم عند مدخل مكتب وزارة الصحة الاسرائيلية في الناصرة (فيديو)

الناصرة/سما/

وقع انفجار ضخم، مساء الإثنين، عند مدخل مكتب وزارة الصحية في مدينة الناصرة، ولا تزال ظروفه غامضة حتى هذه اللحظة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنها "تلقت بلاغا حول انفجار سمع في مكتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة".

فيديو| إلقاء قنبلة صوب مكتب وزارة الصحة الإسرائيلية في مدينة الناصرة. pic.twitter.com/56rqumuEEt — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) November 8, 2021



وأضافت أن قواتها "هرعت إلى المكان، وشرعوا بجمع الأدلة والبينات والتحقيق في ملابسات الحادث".

وأوضحت أن الانفجار "أسفر عن أضرار في المكان بدون إصابات".

ويقع مكتب وزارة الصحة أو ما يعرف بـ"الصحية" قرب مفرق أم واصف في مدينة الناصرة.