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لابيد يكشف عن تلقيه وزوجته رسائل تهديد بالقتل

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يكشف عن تلقيه وزوجته رسائل تهديد بالقتل



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن تعرضه وزوجته الأديبة ليهيا لابيد لـ"تهديدات بالقتل"، مطالبا بوقف خطاب العنف ضده.

وقال لابيد في مستهل جلسة لكتلة حزبه "يش عتيد": هذا الأسبوع تلقيت من المتصفح "شوجر 5948888" تقول: "يائير لابيد، أتمنى أن تموت بالسرطان اليوم. أنت مثل هتلر بالضبط. ستتلقى رصاصة مني أو من شخص آخر".

وأضاف:  "زوجتي تلقت من المتصفحة صوفيا هذه الرسالة: أنت ويائير لابيد تستحقون ضربة وعقاب من الله.. أتمنى أن ينتقم الله منكم".

وتابع: "الخطر هو ليس فقط أن يقتلوا المزيد من السياسيين.. من المخيف سماع هذا، والخطر الكبير هو أن نتحول إلى هذا الواقع، هذا العنف يتغلغل في كل مجالات حياتنا. في الشوارع والمدارس، إن لم نوقف هذا الآن معا، فهذا ما سنصبح عليه. مجتمع عنيف ومليئ بالكراهية". 

وأردف قوله: "نحن على حافة الهاوية، المجتمع الإسرائيلي كله على حافة الهاوية، يجب علينا وقف هذا الآن، قبل كل شيء في هذا المبنى، في الكنيست".

#وزير الخارجية الاسرائيلي #يائير لابيد

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