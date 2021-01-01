العثور على جثمان المواطن أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

غزة/سما/

عثر خفر السواحل التركي، اليوم الإثنين، على جثمان شاب من سكان قطاع غزة، فقد قبالة سواحل تركيا مع اليونان، خلال محاولته الهجرة عبر مركب تعرض للغرق منذ أيام.

وبحسب عائلة أبو رجيلة في خانيونس جنوب قطاع غزة، فإنها أبلغت بالعثور على جثمان ابنها “أنس” الذي فقدت أثاره برفقة مواطنين آخرين قبل أن يعثر أمس على جثمان نصرالله الفرا (47 عامًا).



ولا زال الشاب الثالث مفقودًا ويجري خفر السواحل التركي عمليات بحث واسعة عنه.

وكان على متن القارب الذي تعرض للغرق نحو 14 فلسطينيًا، تم إنقاذ 11 منهم، وهم بحالة جيدة.