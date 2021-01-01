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حملة دولية للإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة دولية للإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى



رام الله /سما/

 أطلقت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، اليوم الإثنين، حملة دولية للإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يخضون إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي.

ودعت الحملة إلى الإضراب عن الطعام غدا الثلاثاء، لمدة يوم واحد، إسنادا وتضامنا مع الأسرى المضربين.

وطالبت بالتغريد على هاشتاغ *#معركة_الأمعاء_الخاوية، وتحميل صوّر ورقة مكتوب عليها (جائعون للحرية)، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسجّيل موقف مصور في أقل من دقيقة يعلن عن التضامن مع الأسرى المضربين.

#الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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