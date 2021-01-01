حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

غزة /سما/

أكد مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء في حركة حماس زاهر جبارين أن المقاومة ستُخرج الأسرى، رغما عن أنف الاحتلال الصهيوني.

وشدد جبارين في تصريحات خاصة بقناة "الأقصى" على أن المقاومة لا يمكن أن ترضخ للمحتل المهزوم قيد أنملة، وشعبنا الفلسطيني حر، ومقاومته حرة ومنتصرة.

قال، إن أسرى نفق الحرية وجهوا للاحتلال صفعة جديدة خلال محاكمتهم اليوم، بصرخة الحرية "بأن المقاومة ستحررهم من الأسر".

ولفت إلى أن زنازين الاحتلال في السجون كافة قبور حقيقية للأسرى الفلسطينيين.

ونبه إلى أن ما كُشف في برنامج "ما خفي أعظم" قليل جدا مما يتعرض له الأسرى من انتهاكات داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

ونوه جبارين إلى أن الكيان الصهيوني مجرم وغاصب وخارج إطار القانون، وأن سياسة الاحتلال في السجون تكون من أعلى المستويات في الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تحقيقات الاحتلال بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، كلها ذر رماد في العيون، وأسرانا لن تهزمهم ممارسات الاحتلال بحقهم.

وقال إن أسرنا أيقونة وتاج على رؤوس أبناء شعبنا الفلسطيني، وكل أحرار العالم، لافتا إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لأقصى درجات الظلم.

وذكر جبارين أن الاحتلال الصهيوني ظن أنه سيهزم أسرانا بوضعهم بهذه الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الاحتلال لن يستطيع هزيمة عزيمة أسرانا وهذا ما أثبته أبطال سجن جلبوع.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله إلى اللحمة والوحدة، قائلا إن "قوة شعبنا ومشروع التحرر لن يقوم إلا بالوحدة".

وشدد جبارين إلى أن حماس جاهزة لتنفيذ رؤية رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للوحدة.

وقال جبارين أن المقاومة لا يمكن أن ترضخ للمحتل المهزوم قيد أنملة، وشعبنا الفلسطيني حر، ومقاومته حرة ومنتصرة.

وأضاف: "متواصلون مع كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بشأن الأسرى، والشعب الفلسطيني موحد خلف أسراه".

وأشار إلى وجود اتصالات مع العديد من الدول والأصدقاء لإنهاء معاناة الأسرى، مشددا على أن الأسرى على يقين أنهم سيخرجون في صفقة جديدة تشرفهم.

وذكر جبارين أن المستوى الرسمي مقصر تجاه قضية الأسرى، مستدركا "نعول على مقاومتنا وشعبنا لدعم أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال".

ويواصل ستة أسرى إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس مضرب عن الطعام منذ (117) يوما، ومقداد القواسمة مضرب منذ (110) أيام، وعلاء الأعرج مضرب منذ (93) يومًا، وهشام أبو هواش مضرب منذ (84) يوما، وعياد الهريمي مضرب عن الطعام منذ (47) يومًا، ولؤي الأشقر مضرب منذ (29) يومًا.