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إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً فاراً من وجه العدالة من إنتربول الأردن

الإثنين 08 نوفمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً فاراً من وجه العدالة من إنتربول الأردن



رام الله / سما /

 تسلم المكتب المركزي الوطني إنتربول فلسطين من مكتب الإنتربول في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة لصدور مذكرة قضائية بحقه .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق أشخاص غير مقبوض عليهم  بعد إرتكابهم لجرائم ومطالبة العدالة بهم وبظل التعاون الدولي في هذه المواضيع بين الدول ضمن إطار الإنتربول الدولي فقد تم إستلام مطلوب للعدالة لصدور مذكرة قبض من النيابة العامة بحقه بقضية مقتل مواطن عام 2013.

واكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المقبوض عليه  لحين إحالته لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

ووجه العقيد ارزيقات تحذيرا لكل الفارين خارج البلاد من وجه العدالة بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القانونية .

#إنتربول فلسطين

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