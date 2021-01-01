النتشة والشرقاوي يبحثان التعاون في القضايا التي تعزز صمود المقدسيين

القدس المحتلة / سما /

استقبل الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، في مكتبه اليوم الإثنين، الدكتور محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، في زيارة للمؤتمر برفقة اسماعيل الرملي منسق الوكالة.

وحضر اللقاء حاتم عبد القادر، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس وامين سر المؤتمر ، واللواء عماد عوض ويونس العموري الوكيل التنفيذي.

وعبر اللواء النتشة خلال اللقاء، عن التقدير الخاص الذي يحظى به المغرب بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من قبل الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني.

وهنأ الأمين العام للمؤتمر، ضيفه بنجاح “يوم المملكة المغربية في القدس” الذي نظمته جمعية المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في المدينة المقدسة يوم السبت الاخير، الذي يصادف احتفالات الشعب المغربي بالعيد الوطني “للمسيرة الخضراء”. كما هنأ المملكة المغربية بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية الثابت من سيادة المغرب الشقيق على كامل ترابه الوطني.

واستعرض الجانبان أوجه تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة وبرامج المساعدة الاجتماعية لتثبيت سكان القدس ودعم صمودهم، في إطار القوانين، التي تنظم عمل المؤسستين.

من جانبه، شكر الدكتور الشرقاوي المؤتمر الوطني الشعبي للقدس على موقفه المشرف من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مذكرا بأن المغاربة يعتبرون قداسة قضيتهم الوطنية في مستوى قداسة القضية الفلسطينية لديهم.

وأكد استمرار الوكالة في تأدية واجبها في دعم القدس ومؤسساتها، وشدد على انها تولي أولوية خاصة للمشاريع الاجتماعية ولبرامج التنمية البشرية، بإشراف مباشر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون المستقبلي لخدمة المقدسيين في كافة المجالات التي تعزز صمودهم وبقائهم في مدينتهم التي تتعرض لأسوء وابشع عملية تطهير عرقي منذ احتلال الشطر الشرقي منها في العام 67 .

وقال اللواء النتشة ” نحن هنا باقون ومتجذرون ولن يستطيعوا اقتلاعنا”، فيما اكد الضيف الكبير على دعم بلاده للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.