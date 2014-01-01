  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة: اجتماعات "بناءة" مع مصر والأردن حول فلسطين

الإثنين 08 نوفمبر 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: اجتماعات "بناءة" مع مصر والأردن حول فلسطين



القدس المحتلة / سما /

 أشادت الأمم المتحدة، الإثنين، باجتماعات عقدتها مع مصر والأردن بشأن سبل إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والحفاظ على الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء تمسك إسرائيل بالاستيطان، ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى، وتنصلها من حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عبر حسابه بـ"تويتر": "ناقشنا خلال اجتماعات بناءة عقدناها، هذا الأسبوع، مع مصر والأردن جهود السلام، والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبل تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف أن "مصر والأردن يلعبان دورا مهما في دعم جهود السلام وتحقيق حل دائم وعادل لقضية فلسطين".

وفي وقت سابق الإثنين، بحث وينسلاند مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان، آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وسبل تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

كما بحثا التحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، برئاسة الأردن والسويد.

والخميس، التقى وينسلاند مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان آنذاك، إنه تم "تبادل الرؤى بين الطرفين إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أية إجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام".

#الامم المتحدة #المبعوث الأممي لعملية السلام #تور وينسلاند #مصر #الاردن #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

بينت

معاريف: بعد “الميزانية” وترشيح نايدس سفيراً أمريكياً.. ما مصير “سفينة بينيت” الائتلافية؟

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

9

تفاصيل اجتماع اشتيه مع أعضاء الكونغرس الأميركي: على إدارة بايدن تنفيذ تعهداتها

يعيشون “بمقابر” دون أكل وشرب.. محاجنة يكشف عن ظروف أسرى نفق الحرية

الاتصالات الفلسطينية