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المالكي يبحث مع القنصل البريطاني العام آخر التطورات

الإثنين 08 نوفمبر 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع القنصل البريطاني العام آخر التطورات



رام الله / سما /

 بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، مع القنصل البريطاني العام ديانا كورنر، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأشار المالكي، خلال اللقاء، إلى الانتهاكات الإسرائيلية وآخرها قتل سلطات الاحتلال الطفل محمد دعدس، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانات فقط، وإنما ضرورة التحرك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

واستعرض الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، أكدت كورنر مطلب بلادها بعمل تحقيق سريع وشامل في مقتل الطفل دعدس، وتحدثت عن نية بلادها في التصويت على القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحاولت تفسير وتفنيد هذه التصويتات وأسبابها، وتم على أساسه عمل مراجعة كاملة لشكل وطبيعة تصويت المملكة المتحدة على مجموع قرارات فلسطين في الجمعية العامة، وضرورة عمل مراجعة شاملة ومشتركة بين البلدين حفاظا على العلاقات الثنائية.

#الخارجية الفلسطينية #رياض المالكي #القنصل البريطاني العام #ديانا كورنر

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