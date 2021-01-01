"اتحاد النقابات" يعقد المؤتمر الثالث للعاملين في المصارف والبنوك وشركات التأمين

رام الله / سما /

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، المؤتمر الثالث لنقابة العاملين في المصارف والبنوك وشركات التأمين في فلسطين.

وافتتح المؤتمر الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة رام الله، مساء اليوم الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وبعزف النشيد الوطني الفلسطيني.

وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، محمد البدري، إن قطاع المصارف والبنوك وشركات التأمين من القطاعات المثمرة، والتي ساهمت في بناء الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف الصحية والصعبة، والمؤامرة التي تحاك ضد شعبنا. ودعا إلى نجاح المؤتمر والخروج بهيئة إدارية قوية.

بدوره، قال ممثل وزارة العمل شعبان نصار، إن نقابة العاملين في البنوك وشركات التأمين من النقابات المهمة والمؤثرة في جميع المجتمعات، خاصة أن العالم يعتمد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأضاف، أن وزارة العمل بموجب قانون النقابات دورها يقتصر على الإشراف ومراقبة تماشيها مع أنظمتها الداخلية، ونحاول أن نحيط النقابات ونحميها بالمسموح ووفق القانون والنظام، وتحقيق جميع مطالبها في جميع مؤسساتها.

بدوره، اعتبر أمين سر فرع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة علاء مياسي، هذا المؤتمر تأسيسيا للارتقاء بحجم القطاع المصرفي والتأمين، وانطلاقة جديدة لسياسة وخطة عمل النقابة.

وأضاف، لقد عملنا وفق الأصول لهذه النقابة وفتحنا باب الانتساب والترشيح إليها ضمن إجراءات قانونية.