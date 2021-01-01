تفاصيل اجتماع اشتيه مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون الطاقة

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، واقع الطاقة في فلسطين وتعزيز سبل النهوض بهذا القطاع.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهم التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين خاصة بفعل الاحتلال، إضافة إلى رؤية الحكومة المستقبلية للنهوض به والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في طريق الانفكاك عن الاحتلال المصدر الأساسي للطاقة.

وأشار اشتية إلى أنه قد بدأ العمل على تنفيذ التوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتم تنفيذ مشروع ربط 500 مدرسة للعمل على الطاقة الشمسية، إضافة لوضع خطة لتنفيذها على معظم المؤسسات العامة والمساجد والكنائس.

وحضر الاجتماع رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء زياد جويلس، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني حمدي طهبوب.