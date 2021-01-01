مدرسة أميركية تفصل معلّمة.. والسبب ترامب!

واشنطن /سما/

أثارت معلمة تاريخ، تعمل في مدرسة "أناكابا" المتوسطة في مقاطعة فنتورا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، جدلاً واسعاً بسبب ما أخبرت به تلاميذها داخل الفصل ‏الدراسي.‏

وقالت المعلمة إن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "ما زال هو رئيس البلاد"، كما أطلقت مزاعم بشأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، وكذلك اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأخبرت المعلمة تلاميذها في تسجيل صوتي، مدته 7 دقائق والذي حصلت عليه شبكة "سي بي إس نيويورك" الأميركية، إن "هانتر بايدن، على سبيل المثال، يعقد صفقات مع الصين وأوكرانيا حيث كان يحول الأموال بشكل غير قانوني.

وأضافت أنه "لديه مواد إباحية للأطفال على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به".

وعن مزاعمها بشأن لقاح "كوفيد-19"، قالت المعلمة إلى التلاميذ: "المستشفيات لا تريد إعادة الأطفال إلى والديهم ما لم يحصلا على التطعيم"، وهذا ما اعتبرته المدرسة "تهديد كامل للسيطرة على السلطة".

وأفادت شبكة "سي بي إس نيويورك" أن طالباً في الصف الثامن، أخبر والدته بعد حضوره حصة لمعلمة التاريخ أنه "لا يريد تطعيمه أبداً ضد فيروس كورونا". وأضاف أنه" لا يريد تلقي أي نوع من أنواع اللقاحات في المستقبل".

وسأل الطفل والديه إذا كانا يعلمان بأن " دونالد ترامب لا يزال رئيساً للولايات المتحدة الأميركية".

وقالت الأم مستنكرة "لماذا يجب أن يقال ذلك في هذا الفصل الدراسي المليء بالأطفال، لقد وثقت بها لتعليمه الحقائق عن التاريخ، لكنها ألقت بهذا الكلام الصاخب مثل الواعظ على الواقف على المنبر".

وأضافت أن كلام المعلمة دمر علاقتها وزوجها بطفلهما الذي دائما يردد: "أبي، المعلمين يعرفون كل شيء".

وفي بيان حصلت علية صحيفة "فنتورا كاونتي ستار" قال متحدث باسم المنطقة إن "المدرسة أجرت تحقيقا في الواقعة، بعد تلقي تسجيل المعلمة الصوتي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت "ستار" أن "المعلمة أعربت عن "ندمها العميق" على الملاحظات التي أدلت بها في الفصل الدراسي.

وعن مصير معلمة التاريخ، أكدت منطقة مدارس فنتورا الموحدة أن المعلمة تعرضت للفصل من مدرسة أناكابا المتوسطة، وفقا لصحيفة "فينتورا كاونتي ستار"، غير أن مسؤولين آخرين رفضوا الإفصاح عما إذا كانت لا تزال تعمل في المنطقة ككل أم لا.