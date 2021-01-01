  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مدرسة أميركية تفصل معلّمة.. والسبب ترامب!

الإثنين 08 نوفمبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرسة أميركية تفصل معلّمة.. والسبب ترامب!



واشنطن /سما/

أثارت معلمة تاريخ، تعمل في مدرسة "أناكابا" المتوسطة في مقاطعة فنتورا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، جدلاً واسعاً بسبب ما أخبرت به تلاميذها داخل الفصل ‏الدراسي.‏

وقالت المعلمة إن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "ما زال هو رئيس البلاد"، كما أطلقت مزاعم بشأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، وكذلك اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأخبرت المعلمة  تلاميذها في تسجيل صوتي، مدته 7 دقائق والذي حصلت عليه شبكة "سي بي إس نيويورك" الأميركية، إن "هانتر بايدن، على سبيل المثال، يعقد صفقات مع الصين وأوكرانيا حيث كان يحول الأموال بشكل غير قانوني.

وأضافت أنه "لديه مواد إباحية للأطفال على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به". 

وعن مزاعمها بشأن لقاح "كوفيد-19"، قالت المعلمة إلى التلاميذ: "المستشفيات لا تريد إعادة الأطفال إلى والديهم ما لم يحصلا على التطعيم"،  وهذا ما اعتبرته المدرسة "تهديد كامل للسيطرة على السلطة".

وأفادت شبكة "سي بي إس نيويورك" أن طالباً في الصف الثامن، أخبر والدته بعد حضوره حصة لمعلمة التاريخ أنه "لا يريد  تطعيمه أبداً ضد فيروس كورونا". وأضاف أنه" لا يريد تلقي أي نوع من أنواع اللقاحات في المستقبل".

وسأل الطفل والديه إذا كانا يعلمان بأن " دونالد ترامب لا يزال رئيساً للولايات المتحدة الأميركية".

وقالت الأم مستنكرة "لماذا يجب أن يقال ذلك في هذا الفصل الدراسي المليء بالأطفال، لقد وثقت بها لتعليمه الحقائق عن التاريخ، لكنها ألقت بهذا الكلام الصاخب مثل الواعظ على الواقف على المنبر".

وأضافت أن كلام المعلمة دمر علاقتها وزوجها بطفلهما الذي دائما يردد: "أبي، المعلمين يعرفون كل شيء".

وفي بيان حصلت علية صحيفة "فنتورا كاونتي ستار" قال متحدث باسم المنطقة إن "المدرسة أجرت تحقيقا في الواقعة، بعد تلقي تسجيل المعلمة الصوتي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت "ستار" أن "المعلمة أعربت عن "ندمها العميق" على الملاحظات التي أدلت بها في الفصل الدراسي. 

وعن مصير معلمة التاريخ، أكدت منطقة مدارس فنتورا الموحدة أن المعلمة تعرضت للفصل من مدرسة أناكابا المتوسطة، وفقا لصحيفة "فينتورا كاونتي ستار"، غير أن مسؤولين آخرين رفضوا الإفصاح عما إذا كانت لا تزال تعمل في المنطقة ككل أم لا.

#الولايات المتحدة #دونالد ترامب #جو بايدن

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بينت

معاريف: بعد “الميزانية” وترشيح نايدس سفيراً أمريكياً.. ما مصير “سفينة بينيت” الائتلافية؟

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

9

تفاصيل اجتماع اشتيه مع أعضاء الكونغرس الأميركي: على إدارة بايدن تنفيذ تعهداتها

يعيشون “بمقابر” دون أكل وشرب.. محاجنة يكشف عن ظروف أسرى نفق الحرية

قبة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

الاتصالات الفلسطينية