محكمة "إسرائيلية" تقرر تخفيض أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير "أبو هواش"

رام الله / سما /

قررت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال في سجن "عوفر" تخفيض مدة الأمر الإداريّ الصادر بحقّ الأسير "هشام أبو هواش" المضرب منذ(84) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وقال المحامي "جواد بولس" في تصريحات له إن محكمة الاستئنافات العسكرية قررت تخفيض أمر الإعتقال من (6) شهور إلى (4) شهور ، وهو قرار غير جوهري.

وكان الاحتلال قد أصدرت مؤخرًا أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأسير أبو هواش مدته 6 شهور وذلك رغم وضعه الصحيّ الصعب الذي وصل له، وهو الأمر الثالث الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله.

والأسير ابو هواش يقبع في سجن "عيادة الرملة" وتقوم إدارة السجون بنقله بشكلٍ متكرر إلى المستشفيات المدنية للاحتلال.

يُشار إلى أن أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو معتقل منذ أكتوبر 2020، وأسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.