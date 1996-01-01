الدولار إلى أدنى مستوى مقابل الشاقل منذ 1996

القدس المحتلة / سما /

وصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشاقل إلى مستوى هو الأول منذ عام 1996.

وانخفضت أسعار الصرف وفقاً للبنك المركزي الإسرائيلي لتصل قيمة الدولار الأمريكي إلى ما دون 3.10 للمرة الأولى منذ نحو 25 عاماً.

ويعيش الشاقل فترة ارتفاع غير مسبوقة مقابل عملة الدولار الأمريكي التي سجلت سلسلة من الانخفاض الملحوظ في الفترة الأخيرة.

وفي ضوء التقلبات التي شهدتها العملة الأمريكية، فإن الشارع الفلسطيني ينقسم بين مستفيد يسدد دينه بعملة الدولار، فيما يخشى من يتقاضون رواتبهم بالعملة الأمريكية من تبعات هذا الانخفاض.