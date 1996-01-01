الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وحظيرة طيور في ترقوميا غرب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفتين زراعيتين، وحظيرة طيور، في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد رئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفتين زراعيتين وحظيرة لتربية الطيور في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا غرب الخليل، تعود ملكيتها للمواطنين محمد كامل فطافطة، ومحمد أحمد فطافطة، وعزيز جميل جعافرة.

وبحسب المصادر، تكرر هدم الغرف الزراعية والحظائر في منطقة الطيبة عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، بهدف تهجير السكان من أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، خاصة ما تسمى مستوطنتي "تيلم" و"ادورة" المقامتين على اراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا.

وناشد رئيس البلدية، كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة الاحتلال ومستوطنيه.