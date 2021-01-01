  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مالية غزة: تركيب عدادات ذكية لقياس كميات الوقود الواردة من مصر

الإثنين 08 نوفمبر 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة: تركيب عدادات ذكية لقياس كميات الوقود الواردة من مصر



غزة / سما /

شرعت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية بتركيب عدادات لقياس كميات الوقود الواردة، بعد اجراء عدة تجارب ناجحة لتشغيلها.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن هذه العدادات الذكية تساهم في قياس وتحديد كميات الوقود الواردة من الجانب المصري، بما يعطي قياسات دقيقة للكميات ويحافظ على المال العام .

وأعربت الإدارة عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع بمراحله المختلفة  خاصة الوزارات والمؤسسات المختصة التي عملت جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للبترول لإتمام المشروع وفي مقدمتهم وزارة الأشغال العامة وسلطة الطاقة ونقابة المهندسين، مثمنة جهود اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع ومهندسي الإدارة

#غزة #الإدارة العامة للبترول

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح

الأخبار الرئيسية

9

تفاصيل اجتماع اشتيه مع أعضاء الكونغرس الأميركي: على إدارة بايدن تنفيذ تعهداتها

يعيشون “بمقابر” دون أكل وشرب.. محاجنة يكشف عن ظروف أسرى نفق الحرية

قبة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

يعقو==

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

بيغاسوس

"إسرائيل" تجسست على حقوقيين وموظفين في السلطة الفلسطينية عبر "بيغاسوس"

الاتصالات الفلسطينية