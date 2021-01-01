الشرطة تضبط قطعة سلاح ناري في الظاهرية

الخليل / سما /

قالت الشرطة، انها ضبطت قطعة سلاحٍ ناري استخدمت خلال شجار حدث في بلدة الظاهرية جنوب الخليل والقت القبض على مشتبه فيه، بعلاقته بالسلاح.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإشرطة بأن المشتبه فيه قام قبل عدة أيام بإطلاق نار خلال شجار حدث بين مواطنين في البلدة، وعلى إثر ذلك باشرت شرطة الظاهرية إجراءات البحث والتحري وتم تحديد هوية المشتبه فيه بإطلاق النار، وتم اليوم، القبض عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته .

وأكدت انه تم تحويل المشتبه به والمضبوطات للنيابة العامة لإستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً .