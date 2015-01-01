  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تسمح للأجانب بتملك عقارات في مكة والمدينة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تسمح للأجانب بتملك عقارات في مكة والمدينة



الرياض /سما/

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، السماح بتملك غير المواطنين للعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر الصناديق الاستثمارية، وليس التملك المباشر.

وذكرت الهيئة في بيان، الإثنين، أنها ستقبل اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويعني القرار، أنه سيسمح جانب بتملك العقارات من خلال تلك الصناديق الاستثمارية، مع احتفاظ هذه الصناديق بإدارة العقار، بخلاف التملك المباشر الذي يعطي المالك حرية إدارته، وهو البند غير المسموح حاليا.

يشار إلى أن السعودية تمنع تملك الأجانب لعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل مباشر.

وقالت الهيئة، إن القرار سيجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ولعب دور محوري في تنويع الاقتصاد.

وأعلنت السعودية في 2016 برنامج اصلاح اقتصادي يهدف لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

#السعودية #هيئة السوق المالية السعودية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح

الأخبار الرئيسية

9

تفاصيل اجتماع اشتيه مع أعضاء الكونغرس الأميركي: على إدارة بايدن تنفيذ تعهداتها

يعيشون “بمقابر” دون أكل وشرب.. محاجنة يكشف عن ظروف أسرى نفق الحرية

قبة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

يعقو==

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

بيغاسوس

"إسرائيل" تجسست على حقوقيين وموظفين في السلطة الفلسطينية عبر "بيغاسوس"

الاتصالات الفلسطينية