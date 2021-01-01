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قناة عبرية تزعم: اجتماع رفيع المستوى بين الجيشين المصري والإسرائيلي

الإثنين 08 نوفمبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: اجتماع رفيع المستوى بين الجيشين المصري والإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية اليوم الاثنين النقاب عن اجتماع قيادي رفيع المستوى عقد بين الجيش المصري والإسرائيلي قبل أيام.
 
وأوضح في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الاجتماع، تناول القضايا الثنائية المهمة بين البلدين. 
 
وأضاف المتحدث: "خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".
 
وترأس وفد الجيش الإسرائيلي رئيس قسم العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس قسم الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء طال كالمان، ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين.

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