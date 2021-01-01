الرئيس الكولومبي يصل إسرائيل لافتتاح مكتب للتجارة والابتكار بالقدس

القدس المحتلة / سما /

وصل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لافتتاح مكتب التجارة والابتكار الكولومبي في القدس.



ومن المقرر أن يقضي "إيفان دوكي" يومه الأول في زيارة لمدينة القدس القديمة قبل المشاركة في حدث اقتصادي، وسيلتقي في اليوم التالي بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، ويفتتح المكتب يوم الثلاثاء.



ولدى إسرائيل وكولومبيا اتفاقية تجارة حرة، وهي الأولى لكولومبيا مع أي دولة في الشرق الأوسط، إذ يسمح بدخول 97% من البضائع الكولومبية إلى السوق الإسرائيلية دون رسوم جمركية.