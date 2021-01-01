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فك لغز إطلاق النار على منزل قائد الشرطة الاسرائيلية جمال خشرش

الإثنين 08 نوفمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فك لغز إطلاق النار على منزل قائد الشرطة الاسرائيلية جمال خشرش



القدس المحتلة / سما /

سمحت محكمة الناصرة، اليوم (الاثنين) ، بنشر إعلان أن إطلاق النار على منزل القائد في الشرطة الاسرائيلية جمال خشرش في قرية كفر كنا قبل نحو شهر قد تم كشف تفاصيله.
 
وذكرت المحكمة وفق موقع "والا" أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار على منزل خشرش، وهما من سكّان حيفا.
 
وكشف التحقيق عن وصول المشتبه بهما إلى منزل المشرف في الشرطة خشرش ليلة 10 سبتمبر في سيارة ونزل أحدهما مرتديًا قناعا وفتح النار بسلاح آلي في ساحة انتظار السيارات بمحيط منزل خشرش وتسبب في أضرار.

#الشرطة الاسرائيلية #جمال خشرش

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