فك لغز إطلاق النار على منزل قائد الشرطة الاسرائيلية جمال خشرش

القدس المحتلة / سما /

سمحت محكمة الناصرة، اليوم (الاثنين) ، بنشر إعلان أن إطلاق النار على منزل القائد في الشرطة الاسرائيلية جمال خشرش في قرية كفر كنا قبل نحو شهر قد تم كشف تفاصيله.



وذكرت المحكمة وفق موقع "والا" أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار على منزل خشرش، وهما من سكّان حيفا.



وكشف التحقيق عن وصول المشتبه بهما إلى منزل المشرف في الشرطة خشرش ليلة 10 سبتمبر في سيارة ونزل أحدهما مرتديًا قناعا وفتح النار بسلاح آلي في ساحة انتظار السيارات بمحيط منزل خشرش وتسبب في أضرار.