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الرويضي: حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التهجير القسري للمقدسيين وتفريغ المدينة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي: حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التهجير القسري للمقدسيين وتفريغ المدينة



رام الله / سما /

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن سياسة الهدم التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الطور وفي ارجاء القدس تدخل في إطار التهجير القسري للمواطنين وتفريغ المدينة من أهلها، وأن القيادة تواصل حراكها على كافة المستويات لمواجهة ذلك.

وأوضح الرويضي أن قضية الهدم سياسية بامتياز، وهو ما تمارسه محاكم الاحتلال بإعطاء الغطاء القانوني لحكومتها في إطار تنفيذ برامجها في الطور والشيخ جراح وضواحي القدس المجاورة.

وأشار الرويضي الى أن هناك 20 ألف منزل مهدد بالهدم بحجة عدم الترخيص، موضحا ان 12% من مساحة القدس الشرقية سمح للمواطنين الفلسطينيين بالبناء فيها، مقابل 42% خصصت للمستوطنين.

من جانب آخر، حذر الرويضي من الخطر الشديد الذي يتهدد اهالي حي الشيخ جراح، في ظل التسوية التي قدمت من المحكمة ومحاولة التعديل عليها بما يخدم المصالح الاستيطانية.

#أحمد الرويضي #الانتهاكات الإسرائيلية #الفلسطينيين #تهجير المقدسيين

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