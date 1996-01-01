"جودة البيئة" تطلق مشروع تحديث وإعداد الخطة والاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي في فلسطين

رام الله / سما /

أطلقت سلطة جودة البيئة مشروع تحديث وإعداد الخطة والاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي في فلسطين، في ورشة عمل عقدت اليوم الاثنين، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

وافتتح الورشة مدير عام المصادر البيئية في سلطة جودة البيئة عيسى عدوان، مشيرا إلى أن إطلاق المشروع واعداد الخطة يأتي ضمن التزام دولة فلسطين بالاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، ودعم وإسناد التزام فلسطين في الاتفاقية.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إنشاء الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية، والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية من خلال العديد من المشاريع التي تم تنفيذها.

وأكد عدوان أن الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي تهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي واستدامته والتصدي للأسباب الكامنة وراء فقدانه عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات والاستراتيجيات ذات العلاقة، والعمل الجاد على خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون الانظمة البيئية والأنواع والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوعي.

وبين أن الاستراتيجية تشتمل على الأهداف والغايات الوطنية التي سيتم التوافق عليها، حيث ستتم صياغة الأهداف الوطنية بما ينسجم مع رؤية الاتفاقية وأهدافها والأجندة الوطنية، ومع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات والسياسات الوطنية.