  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القاهرة: النائب العام يشارك في المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة بمكافحة الجرائم عبر الوطنية

الإثنين 08 نوفمبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: النائب العام يشارك في المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة بمكافحة الجرائم عبر الوطنية



القاهرة /سما/

 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بشأن "دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية"، بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الذي عقد في قصر الاتحادية الرئاسي، دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم.

وأشار السيسي إلى أهمية عقد المؤتمر الحالي الذي يعقد بالقاهرة حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلا عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.

وتشارك دولة فلسطين في هذا المحفل الذي انطلقت أعماله بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس السيسي، وبرئاسة النائب العام المصري- رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كما شارك المستشار الخطيب في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب والأفارقة، والذي عقد على هامش أعمال المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبرئاسة النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، وبحضور ممثلي هيئات الادعاء العام أعضاء اللجنة التنفيذية من زامبيا، وموزنبيق، وتنزانيا، ورواندا، والسنغال، وموريشيوس، والمغرب، إضافة إلى النواب العموم لكل من دول: أنجولا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وكينيا، بالإضافة إلى أوغندا، بهدف بحث كيفية التصدي للتحديات التي تواجه العمل اليومي بالنيابات الأعضاء خلال الفترة الحالية، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات في الدول العربية والافريقية في مجال تحقيقات الجرائم العابرة للأوطان.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، التي تهدف لتعزيز التعاون بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الافريقية والعربية، وتطوير قدرات أعضائها، وتبادل الخبرات فيما بينهم لمكافحة شتى صور الجرائم بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وتعزيز أواصر التعاون فيما بين الجمعيتين، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وعرض فيلم تسجيلي عن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام بالإقليمين العربي والافريقي في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان.

حضر الاجتماع بجانب المستشار الخطيب، مساعد النائب العام أشرف عريقات، ومساعد النائب العام ياسر حماد، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #النيابة العامة المصرية #أكرم الخطيب

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

الأخبار الرئيسية

يعيشون “بمقابر” دون أكل وشرب.. محاجنة يكشف عن ظروف أسرى نفق الحرية

قبة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

يعقو==

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

بيغاسوس

"إسرائيل" تجسست على حقوقيين وموظفين في السلطة الفلسطينية عبر "بيغاسوس"

7 وفيات و260 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية