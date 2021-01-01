اللواء بركات يلتقي عضو مركزية فتح عباس زكي في مكتبه برام الله

رام الله / سما /

استقبل اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية، ظهر اليوم الإثنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي والوفد المرافق له في مقر قيادة الجهاز برام الله.

بدوره رحب اللواء بركات بهذا اللقاء الذي جاء ليؤكد على الدور الكبير للجهاز في حماية الاقتصاد الوطني والاسواق ،ولمكافحة التهرب الضريبي والجمركي ، ولرفد خزينة الدولة وحماية المنتج المحلي مما يؤدي الى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على ارضه، موضحاً آلية عمل الجهاز ودوره في مكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها ومهامه في خدمة المجتمع والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، شاكراً للأخ عباس زكي على دوره الريادي في خدمة القضايا الوطنية.

من جانبه أشاد عباس زكي بعمل جهاز الضابطة الجمركية الذي يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر وعلى الجهد المبذول من قبل الجهاز وكوادره في الميادين لتوفير الأمن الغذائي والصحي وحماية أقتصادنا الوطني ولتعزيز المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في بيئة خالية من البضائع الغير قانونية وبضائع المستوطنات الممنوعة من التداول.