  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء بركات يلتقي عضو مركزية فتح عباس زكي في مكتبه برام الله

الإثنين 08 نوفمبر 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء بركات يلتقي عضو مركزية فتح عباس زكي في مكتبه برام الله



رام الله / سما /

استقبل اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية، ظهر اليوم الإثنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي والوفد المرافق له في مقر قيادة الجهاز برام الله. 

بدوره رحب اللواء بركات بهذا اللقاء الذي جاء ليؤكد على الدور الكبير للجهاز في حماية الاقتصاد الوطني والاسواق ،ولمكافحة التهرب الضريبي والجمركي ، ولرفد خزينة الدولة وحماية المنتج المحلي مما يؤدي الى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على ارضه، موضحاً آلية عمل الجهاز ودوره في مكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها ومهامه في خدمة المجتمع والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، شاكراً للأخ عباس زكي على دوره الريادي في خدمة القضايا الوطنية. 

من جانبه أشاد  عباس زكي بعمل جهاز الضابطة الجمركية الذي يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر وعلى الجهد المبذول من قبل الجهاز وكوادره في الميادين لتوفير الأمن الغذائي والصحي وحماية أقتصادنا الوطني ولتعزيز المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في بيئة خالية من البضائع الغير قانونية وبضائع المستوطنات الممنوعة من التداول.

#جهاز الضابطة الجمركية #عباس زكي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

الأخبار الرئيسية

يعيشون “بمقابر” دون أكل وشرب.. محاجنة يكشف عن ظروف أسرى نفق الحرية

قبة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

يعقو==

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

بيغاسوس

"إسرائيل" تجسست على حقوقيين وموظفين في السلطة الفلسطينية عبر "بيغاسوس"

7 وفيات و260 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية