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إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

الإثنين 08 نوفمبر 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس



القدس المحتلة / سما /

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض اليوم، الإثنين، طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس أثناء توجهها نحو البحر، بحسب بيان للناطق العسكري الإسرائيلي.

وتابع البيان أن وحدة المراقبة الجوية تابعت الطائرة المسيرة منذ إطلاقها. ولم يوضح البيان إذا كانت الطائرة المسيرة قد خرجت من أجواء قطاع غزة.

وأسقط جيش الاحتلال الطائرة المسيرة بواسطة إطلاق صاروخ من "القبة الحديدية" نحوها.

وأوضح مراسل إذاعة الجيش الاسرائيلي دورون كدوش، أن الطائرة التي اعترضتها الدفاعات الجوية عند حدود غزة اليوم حلقت عالياً للغاية لذلك تقرر إسقاطها.

وأشار الى ان الجيش يقدّر أن الطائرة كانت غير مسلحة وكانت أثناء طلعة تدريب، وأن هذه لم تكن محاولة هجوم من قبل حمـاس.

ولفت الى أن هذا أول اعتراض لطائرة مسيرة من غزة منذ عملية حارس الأسوار،موضحا أنه في سلاح البحرية الآن يحاولون تحديد موقع أجزاءها في البحر.

وقال الجيش الإسرائيلي في آب/ أغسطس الماضي إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحماس وذلك بعد خروجها من أجواء قطاع غزة.

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