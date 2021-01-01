مجموعة بنك فلسطين الراعي الرئيسي لأسبوع الريادة العالمي في فلسطين

رام الله / سما /

قدمت مجموعة بنك فلسطين الرعاية الرئيسية لفعاليات أسبوع الريادة العالمي في فلسطين والذي ينعقد في الفترة من 7-14 من الشهر الجاري بتنظيم من شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية". وجرى إطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي أمس الأحد من الحديقة التكنولوجية الفلسطينية–الهندية “تكنوبارك” في بيرزيت شمال مدينة رام الله، وذلك تحت رعاية وحضور معالي المهندس أسامة السعداوي وزير الريادة والتمكين، وبمشاركة ممثلين عن مجموعة بنك فلسطين، إضافة إلى مشاركة واسعة من الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات المعنية والشركات المحلية والمؤسسات الدولية والإعلاميين.

وشارك في افتتاح أسبوع الريادة العالمي كل من السيد حسن العفيفي ممثلاً عن مجموعة بنك فلسطين، والسيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني والذي شارك في لجنة التحكيم لمسابقة "جيت إن ذا رينج" المخصصة لفئة الشركات الناشئة والتي تم تنظيمها خلال فعاليات الافتتاح.

وتشمل فعاليات أسبوع الريادة العالمي، انطلاق أول هاكاثون لصياغة الأفكار الريادية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) في فلسطين، والذي تنظمه حاضنة "إنترسكت" وهي الذراع الريادي لمجموعة بنك فلسطين. وسينطلق الهاكاثون يوم الخميس المقبل ويتواصل على مدار ثلاثة أيام، متيحاً الفرصة للرياديين الشباب للتنافس عبر عرض أفكارهم وابتكاراتهم الخلاقة في التكنولوجيا المالية، حيث سيتم تحكيم الأفكار الريادية واختيار ثلاثة فائزين والذين سيتم منحهم جوائز نقدية تمكنهم من مواصلة مشوارهم في تأسيس شركاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى واقع على الأرض. وسيقدّم بنك فلسطين الجائزة الأولى، فيما يقدم البنك الإسلامي العربي وشركة PalPay لحلول السداد الإلكتروني الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي.

وأكد السيد حسن العفيفي رئيس مجلس إدارة حاضنة "إنترسكت"، اهتمام مجموعة بنك فلسطين برعاية أسبوع الريادة العالمي والذي ينظم في معظم دول العالم، مضيفاً "هذه ليست المرة الأولى التي ترعى فيها المجموعة أسبوع الريادة العالمي وذلك سعياً إلى تكريس التواجد الفلسطيني على خارطة الريادة الدولية عبر هذا الحدث العالمي، بما سيسهم في دعم القطاع الريادي في فلسطين، وتحفيز الرياديين والرياديات على مواصلة نشاطهم في الابتكار والخروج بأفكار وحلول خلاقة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب وإسناد مجتمعهم من خلال تقديم المبادرات الريادية التي تعالج العديد من القضايا الاقتصادية والمجتمعية".

وأردف العفيفي أن أهمية هذا الحدث تكمن في كونه حدثاً عالمياً واسعاً، وهو يقام في فلسطين للعام الثامن، مما يبرهن على حجم الطاقات والابتكارات الريادية التي يتمتع بها الشباب في فلسطين والذين يتوقون إلى عرض أفكارهم في مثل هذه الفعاليات والمحافل الدولية. لافتاً إلى أن أسبوع الريادة العالمي سيسهم في عرض مبادرات الرياديين أمام المهتمين والشركات والمؤسسات المعنية محلياً ودولياً، إضافة إلى إبراز قدرات الشباب الفلسطيني على ساحة الريادة الدولية، وإتاحة فرص التشبيك لهم بما يمكنهم من الاستفادة من الخبرات والتجارب في المنطقة والعالم، وأيضاً الوصول إلى الخبراء والمستثمرين لينطلقوا في مشاريعهم الريادية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى العالم.

وحول هاكاثون صياغة الأفكار الريادية في مجالات التكنولوجيا المالية، أوضح العفيفي أن موضوع المنافسة سيتركز على التكنولوجيا المالية (Fintech) وهي المرة الأولى التي يجري فيها تنظيم هاكاثون يختص بهذا الموضوع في فلسطين، حيث يشهد هذا الموضوع تطوراً واهتماماً لافتاً على مستوى العالم، لا سيما وأن تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا المالية باتت تعد قطاعاً واعداً سيسهم في تعزيز الاقتصاد وتمكين مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية. مؤكداً على أهمية العمل المشترك لخدمة المنظومة الريادية وذلك بالشراكة مع الجهات المشرعة والناظمة لا سيما وزارة الريادة والتمكين ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال، بما يكفل تناغم مخرجات الهاكوثون من أفكار إبداعية في التقنية المالية مع الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وخطط الرقمنة في سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.

وأضاف العفيفي أن مجموعة بنك فلسطين لم تلتزم فقط بدعم الفعاليات الريادية، وإنما اتخذت خطوات فعلية لدعم الرياديين وتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى شركات ناشئة مدرة للدخل وقادرة على خلق فرص عمل وتقديم الحلول للعديد من القضايا، وذلك من خلال إطلاقها لحاضنة "إنترسكت" العام الماضي لتوفير بيئة حاضنة للرياديين تسهم في تطوير قدراتهم ومعرفتهم المالية والتسويقية والبحث عن فرص التشبيك والتمويل، هذا إلى جانب ما يقدمه بنك فلسطين من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الرقمية والتي تمكن مختلف الشرائح لا سيما الرياديين من الشباب والنساء من إنجاز تعاملاتهم البنكية بكل سهولة وأمان وبما يسهم في إنجاح مشاريعهم وشركاتهم الناشئة.

وكانت مجموعة بنك فلسطين من أوائل المساهمين في تأسيس صندوق "ابتكار" قبل 5 سنوات، والذي يهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة لا سيما في المراحل المبكرة. وقد نجح الصندوق في تمكين عديد الشركات الناشئة الفلسطينية من الوصول إلى أسواق وشراكات عالمية مما يصب في تعزيز الاهتمام العالمي بالفرص الريادية المتوفرة في فلسطين.

كما أطلقت المجموعة شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني والتي نجحت في الانتشار في مختلف أرجاء الوطن عبر توفير أحدث الخدمات المالية الرقمية من خلال محفظتها الإلكترونية "محفظتي PalPay" بالإضافة إلى تمتعها بشبكة واسعة من نقاط البيع المعتمدة، مما يسهم في تمكين أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الريادية من إنجاز كافة معاملاتهم المالية والدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر.

هذا، وسيستمر أسبوع الريادة العالمي عبر سلسلة من الفعاليات وورش العمل والمسابقات، فيما سيسلط الضوء على العديد من القضايا التي تخص الريادة في فلسطين مثل التعليم والتدريب، والنظام الاقتصادي المشترك، والتنوع في بيئة العمل.