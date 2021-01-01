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حماس تستنكر تصويت الولايات المتحدة ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

الإثنين 08 نوفمبر 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر تصويت الولايات المتحدة ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني



غزة/سما/

استنكر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس في قطاع غزة د. باسم نعيم، تصويت الولايات المتحدة ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي صوتت عليه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر نعيم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، هذا التصويت تأكيدًا على مواقف الولايات المتحدة المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه وإقامة دولته المستقلة، ودليلًا على ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارات الامريكية، التي تدعي تمسكها بحل سياسي للصراع، وكذلك القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكد أن تصويت 158 دولة لصالح القرار، في مقابل ٦ دول معظمها دول هامشية، هو تعبير عن الإجماع الدولي لصالح الحقوق الفلسطينية الثابتة، ويبين أن الولايات المتحدة تغرد خارج سرب هذا الإجماع حماية لمصالح الاحتلال وجرائمه.

ودعا نعيم الولايات المتحدة إلى مراجعة هذه المواقف المشينة، والانحياز للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والكف عن الدعم الأعمى للاحتلال والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

#باسم نعيم #حماس #الولايات المتحدة الأمريكية #تقرير المصير للشعب الفلسطيني

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