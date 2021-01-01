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الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين

الإثنين 08 نوفمبر 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يمكّن الجنود من تشخيص وجوه الفلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية عن الصحيفة.
 
ونقلت الصحيفة عن جنديين إسرائيليين سابقين قولهما: إنه "تم إجراء مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي إليها".
 
وأضاف الجنديان أنه تم استخدام التطبيق الهاتفي "Blue Wolf" من أجل تشخيص الفلسطينيين.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف بعدُ عدد الفلسطينيين الذين تم تشخيصهم من خلال التطبيق، إلا أن العدد يصل إلى الآلاف بحسب التقديرات.
 
وقد كشف الجنود الذين أجروا هذا الحوار مع منظمة "كسر الصمت" - وهي مجموعة مكونة من جنود خدموا في الجيش الإسرائيلي ويعارضون سياسة الجيش - عن هذا البرنامج، بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم خوفا من التداعيات الاجتماعية والمهنية. وأوضحت المجموعة بأنها ستنشر سلسلة التقارير في وقت لاحق.

#الجيش الاسرائيلي #تطبيق هاتفي

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