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السفارة الفلسطينية بتركيا: عمليات البحث متواصلة عن مفقودين في بحر إيجة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الفلسطينية بتركيا: عمليات البحث متواصلة عن مفقودين في بحر إيجة



أنقرة/سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فايد مصطفى، إن عمليات البحث مستمرة عن مفقودين من عائلة أبو رجيلة نتيجة حادث غرق القارب في بحر إيجة أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان.

وأوضح مصطفى في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، أنَّ السفارة تتابع عمليات البحث بعدما تم العثور على جثة المواطن نصر الفرا، مشيرًا إلى الاستعداد لنقل جثمانه إلى قطاع غزة لدفنه في مسقط رأسه.

وأشار إلى أن ثمانية مواطنين محتجزون لدى دائرة الهجرة التركية بانتظار اتخاذ السلطات قرارا بشأن ترحيلهم أو بقائهم في تركيا وفقا لما جرت عليه العادة.

#تركيا #فلسطين #بحر ايجة

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