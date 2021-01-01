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غزة: تركيب عدادات ذكية لقياس الكميات الوقود الواردة من الجانب المصري

الإثنين 08 نوفمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تركيب عدادات ذكية لقياس الكميات الوقود الواردة من الجانب المصري



غزة/سما/

قامت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية بتركيب عدادات لقياس كميات الوقود الواردة، بعد اجراء عدة تجارب ناجحة لتشغيلها.

وأوضحت الإدارة أن هذه العدادات الذكية تساهم في قياس وتحديد كميات الوقود الواردة من الجانب المصري، بما يعطي قياسات دقيقة للكميات ويحافظ على المال العام .

وأعربت الإدارة عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع بمراحله المختلفة  خاصة الوزارات والمؤسسات المختصة التي عملت جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للبترول لإتمام المشروع وفي مقدمتهم وزارة الأشغال العامة وسلطة الطاقة ونقابة المهندسين، مثمنة جهود اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع ومهندسي الإدارة

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