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مالية غزة تعلن عن آلية لتسديد رسوم طلاب جامعة الأمة من المستحقات

الإثنين 08 نوفمبر 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تعلن عن آلية لتسديد رسوم طلاب جامعة الأمة من المستحقات



غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 8/11/2021 وحتى نهاية يوم الاربعاء الموافق 29/12/2021

على أن يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 50% من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة، علماً أن التسجيل سيكون متاح يومياً  خلال فترة التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وخلال أيام الدوام الرسمي للجامعة فقط  

عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية).أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية

#طلاب جامعة الامة #فلسطين

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