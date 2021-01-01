هيئة الأسرى: القادري يعاني ظروفًا اعتقالية غير مسبوقة منذ 18 يوما

رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الاسرى اليوم الإثنين، إن الأســــير يعقوب القادري يعاني لليوم 18 على التوالي من ظروف اعتـقالية غير مسبوقة في الظلم.

وأوضحت الهيئة أن الزنزانة التي يقبع فيها القادري معتمة وقذرة للغاية ذات رائحة كريهة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية و يوجد بداخلها كاميرات مراقبة طيلة الوقت ومعزولة تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي أدوات كهربائية، عدا عن رداءة وجبات الطعام المقدمة ليعقوب التي يضطهر لتناولها نتيجة حرمانه من الكانتين.



وأضافت الهيئة أن إدارة الـــســــجن تتعمد تنفيذ حملات تفتيش قمعية لزنزانته طوال الوقت عدا عن الفحص الأمني المستمر ومعاناته على مدار الساعة من الإزعاج بسبب الصراخ والمضايقات المستمرة نتيجة احتجازه بجوار الـســجناء الجنائيين.

واستأنفت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة، اليوم، محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر حفر نفق بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.