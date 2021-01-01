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دعوات للسلطة بإعادة صرف رواتب الأسرى بغزة بعد قطعها عنهم

الإثنين 08 نوفمبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للسلطة بإعادة صرف رواتب الأسرى بغزة بعد قطعها عنهم



غزة/سما/

 دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، السلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتب الأسرى المقطوعة عنهم والتراجع الفوري عن هذا القرار لما له من تبعات خطيرة على أوضاعهم وذويهم.

واعتبرت اللجنة في مؤتمر صحفي لها استهداف الأسرى عبر قطع رواتبهم بمثابة استهداف للحركة الأسير والحركة الوطنية وعائلات الأسرى جميعًا، مؤكدةً وقوفها الكامل معهم حتى إعادة رواتبهم.


كما دعت السلطة للاحتكام إلى نداءات المجتمع الوطني وعذابات الأسرى ومعاناة ذويهم والتراجع عن هذا القرار، داعيةً إلى ممارسة ضغوط شعبية لوقف هذه السياسة.

من جهتها، قالت الأسير المحررة نسرين أبو كميل المقطوع راتبها منذ ثلاث سنوات إن الراتب حق شرعي لكل أسير وأسيرة ولا يحق لأي جهة قطع هذا الراتب.

وأضافت أبو كميل التي حررت منذ نحو أسبوعين من سجون الاحتلال “الأسير ضحى بحياته من أجل قضية فلسطين ولذلك يجب أن لا يقطع راتبه”، مشيرةً إلى أنها تلقت وعودا بعودة الرواتب هذا الأسبوع لكن ذلك لم يتم.

وتابعت “نحتاج إلى فعل ينصر الأسرى ويعطيهم حقوقهم الأساسية”.

#السلطة الفلسطينية #قطع رواتب الاسرى

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